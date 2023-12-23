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        Kahramanmaraş'ın sisle bütünleşen manzarası dronla görüntülendi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde etkili olan sis, kent merkezinin bir bölümünü kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:48
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        Kahramanmaraş'ın sisle bütünleşen manzarası dronla görüntülendi
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde etkili olan sis, kent merkezinin bir bölümünü kapladı.

        İlçe merkezinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, öğle saatlerinde görüş mesafesini azaltarak trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

        Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerliyor.

        Dron ile çekilen görüntülerde, ilçenin üzerini kaplayan sis tabakasının geçişi, güneşin sis tabakasına yansıması ve sis bulutunun arasında bulunan evler görülüyor.

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