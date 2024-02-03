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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde hasar alan kuyumcu sanayi sitesi "Altınşehir"i güçlendirme süreci başlıyor

        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Depremde hasar alan Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin güçlendirilmesi için son aşamaya gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:27
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde hasar alan kuyumcu sanayi sitesi "Altınşehir"i güçlendirme süreci başlıyor
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        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Depremde hasar alan Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin güçlendirilmesi için son aşamaya gelindi.

        Tonlarca altının takıya dönüştürüldüğü, Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden olan ve "Kuyumcukent" olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Yapılan incelemelerin ardından "orta hasarlı" olarak nitelendirilen site, güçlendirme çalışmaları için gün sayıyor.

        Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine Altınşehir'in güncel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

        Altınşehir'in depremden ciddi şekilde etkilendiğini ifade eden Öz, bunun yanında binanın taşıyıcı siteminde hasar olmadığını söyledi.

        Öz, mevcut durumunda binada çalışma imkanlarının olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kuyumculuk sektörü Altınşehir'in tamamen çalışmamasından dolayı büyük zarar gördü. Tekrar Altınşehir'i ayağa kaldırmamız için ciddi projeler hazırladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hasar durum tespitleri yapıldı. Bütün kolonlarından numune alındı. Binanın röntgeni çekildi ve güçlendirme kararı alındı. Güçlendirme ihalesi için şu ana kadar çalışmalarımız, resmi işler, prosedürler devam ediyor, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde bunlar tamamlanacak ve ihaleye çıkılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kredi desteğiyle burayı bir yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz."

        Öz, Altınşehir'in Türkiye için önemli bir merkez olduğuna dikkati çekerek, merkezin 400 atölyeyle yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

        - Giden birkaç firma da geri döndü, geçici alanlarda üretim sürüyor

        Kahramanmaraş'ta sektörün ayakta kalması için depremin ardından hemen çalışmalara başladıklarını anlatan Öz, sektör temsilcilerine farklı yerlerde çözüm ürettiklerini söyledi. Öz, Altınşehir'in zarar görmeyen otoparkını atölyeye çevirdiklerini ve bu atölyeleri en fazla personel istihdam edenlerden başlamak üzere firmalara verdiklerini anlattı. Bu sayede firmaların başka illere gitmesini engellemeye çalıştıklarını bildiren Öz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait otoparkı da geçici süreliğine devraldıklarını ve buraya 186 kuyumcu imalatçısını yerleştirdiklerini aktardı.

        Öz, bu çözümlerin geçici olduğuna işaret ederek "Üretimimizin seri olarak devam edebilmesi için mutlaka Altınşehir'in faaliyete geçirilmesi, çok hızlı şekilde aksiyon alınması gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bu işlerle ilgili seri ve hızlı aksiyon almasını bekliyoruz." dedi.

        Kuyumculuğun da şehir için önemli bir yere sahip olduğuna, ülkeye döviz kazandırdığına işaret eden Öz, bundan sonraki süreçte de ekonomiye ve istihdama katkı sağlamak istediklerini söyledi.

        Öz, depremin ardından başka illere giden birkaç firmanın tekrar Kahramanmaraş'a döndüğüne de dikkati çekti.

        - "Altınşehir'in ayağa kakmasını bekliyoruz"

        Altınşehir'in otoparkında imalat çalışmalarını sürdüren Basri Erafşar da 2005 yılından beri bu mesleği yaptığını belirtti.

        Mesleği babasından devraldığını ifade eden Erafşar, "Deprem bizim çalışmalarımızı bayağı olumsuz etkiledi. Çalışan elamanlarımızdan da kayıplarımız oldu. Devamında da iş kaybımız oldu. 4 ay gibi bir süre çalışma ortamı olmadığı için çalışamadık. Odamızın bize yaptığı yerlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

        Erafşar, deprem öncesine göre yüzde 50 kapasitesiyle üretim yapabildiklerini belirterek, bir an önce Altınşehir'in ayağa kakmasını beklediklerini vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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