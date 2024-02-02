6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş sanayisi TUSAŞ ile kanatlanacak GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Tekstil ve metal mutfak eşyası sanayileriyle öne çıkan Kahramanmaraş, savunma ve havacılık sanayisine de katkı vermeye hazırlanıyor.

GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Tekstil ve metal mutfak eşyası sanayileriyle öne çıkan Kahramanmaraş, savunma ve havacılık sanayisine de katkı vermeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sanayi üretiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremlerin yıl dönümünde Kahramanmaraş'a yapacağı ziyarette bu tesislere ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları deprem bölgesinde birçok yatırımı hayata geçiriyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) de bu kapsamda Kahramanmaraş sanayisi ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde şehre savunma ve havacılık sanayisinin kapılarını açıyor. Böylece Kahramanmaraş sanayisi, tekstil ve metal mutfak eşya sanayilerinin yanında katma değeri yüksek bir alanda görev üstlenecek.

Şirket, Kahramanmaraş'a yapacağı yatırımlar için ilk olarak Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'ni seçti. Burada 3 yıllığına tesis kiralayan şirket, altyapı, makina ve ekipman kurulumunu hızla uygulamaya koydu.

Uçak ve helikopter parçası üretimi yapılacak tesiste, öncelikle yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek. Tesiste görev alacak personel TUSAŞ'ta eğitimden geçti.

Deneme üretimlerine başlayan tesisin, bu ay faaliyete başlaması hedefleniyor.

- Yeni yatırımlar yolda

TUSAŞ, Kahramanmaraşlı sanayicilerle ortak olarak, savunma ve havacılık şirketi de kurdu.

Söz konusu şirketin Kahramanmaraş Havalimanı yolu üzerinde inşa edilecek daha büyük bir tesiste çalışmalar yürütmesi planlanıyor.

Tesisin kurulacağı arazi için imar çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmaların ardından oluşturulacak "özel endüstri bölgesi" tesise ev sahipliği yapacak.

Bu tesislerin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için de Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde, "Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu" açılacak.

Yüksekokul bünyesinde makine, metalurji ve uçak teknolojisi bölümleri kurulacak. Tamamlandığında 7 bin 260 metrekarelik kapalı alana sahip olacak meslek yüksekokulunda nitelikli eğitim için gerekli bütün altyapı ve teknik imkanlar bulunacak.