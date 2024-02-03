Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami ayağa kaldırılıyor

        ERKUT KARGIN - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan kentin simge yapılardan 5 asırlık Ulu Cami restore ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami ayağa kaldırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERKUT KARGIN - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan kentin simge yapılardan 5 asırlık Ulu Cami restore ediliyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tarihi yapılara yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.

        Vakfiyelere göre, Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında yaptırılan, daha sonra Süleyman Bey'in oğlu Alaüddevle Bey'in 1501'de onarılan Ulu Camii'nin depremde minaresi yıkılırken bir bölümü ise hasar gördü.

        Milli Mücadele döneminde kentte bağımsızlık ateşinin yakıldığı yer olarak bilinen, halk tarafından Camiikebir olarak da adlandırılan Ulu Cami, Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan şehrin sembolik yapılarından biri olarak gösteriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonuna başlanan caminin, 2025 yılı içerisinde ibatede açılması planlanıyor.

        İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, AA muhabirine, Ulu Camii'nin şehrin simge yapılarından olduğunu söyledi.

        Kotan, caminin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını, geçen yıl mayısta 800 gün içinde teslim edilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından caminin restorasyon çalışmalarına başlandığını aktardı.

        Restorasyonun aslına uygun yapılacağının altını çizen Kotan, şunları kaydetti:

        "Minaremiz Selçuklu mimarisi tarzından tek şerefeli, caminin ana gövdesine uygun yapılmış. Yeni minaremiz de tek şerefeli olarak caminin ana yapısına uygun şekilde yapılacak. Cami, teknik ekip koordinatörlüğünde sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde aslına uygun restore edilip inşallah en kısa zamanda hizmete sunulacak."

        Kotan, vatandaşların tarihi camilerde ibadet ederken kendilerini daha huzurlu hissettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        'Apollo' hayatını kaybetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremlerde 27 yakınını kaybetti, sağl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremlerde 27 yakınını kaybetti, sağl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Jandarma, depremin merkez üssünde "Doğ...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Jandarma, depremin merkez üssünde "Doğ...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş sanayisi TUSAŞ ile kanat...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş sanayisi TUSAŞ ile kanat...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremden 5 gün öncesine kadar yaşadığ...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremden 5 gün öncesine kadar yaşadığ...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraşlı sanayicinin gözü Cumhu...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraşlı sanayicinin gözü Cumhu...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde kaybettiği ailesinin mezarına...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde kaybettiği ailesinin mezarına...