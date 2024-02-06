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        Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:10 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:17
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        Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

        Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı nedeniyle Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde anma ve dua programı yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı programda, yaşamını yitirenler için sabah namazı öncesinde dua edildi, Kur'an okundu.

        Namazın ardından, Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay, esnaf ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca çorba, helva ve çörek ikramında bulunuldu.

        Türkiye'nin dördüncü büyük camisi Abdulhamithan Camisi'nde de depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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