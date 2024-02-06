Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Pazarcık'ta eşi ve 3 çocuğunu kaybeden baba sevdiklerini özlemle anıyor

        MUHAMMET MUTAF - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 72 saat sonra enkazdan çıkarılan Asım Tutar, depremde kaybettiği eşi ve 3 çocuğunu özlemle anıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Pazarcık'ta eşi ve 3 çocuğunu kaybeden baba sevdiklerini özlemle anıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHAMMET MUTAF - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 72 saat sonra enkazdan çıkarılan Asım Tutar, depremde kaybettiği eşi ve 3 çocuğunu özlemle anıyor.

        Depremde yıkılan Demiryolu Apartmanı'nda eşi Meftun (27), kızları Ecrin Irmak (8) ve Ayşenur (3) ile oğlu Mustafa Yağız'la (5) enkaz altında kalan 33 yaşındaki Tutar, 72 saat sonra kurtarıldı ancak eşi ve 3 çocuğunu kaybetti.

        Sevdiklerinin yokluğunun verdiği acıya rağmen hayata tutunmaya çalışan Tutar, AA muhabirine, ilk önce deprem olduğunu anlamadıklarını, sarsıntının ardından da binalarının çöktüğünü belirtti.

        Enkazdayken çocuklarının yüzlerini göremediğini ancak seslerini duyduğunu ifade eden Tutar, şunları söyledi:

        "Havasızlığa ve susuzluğa dayanamadılar. İlk başta çocuklar hayattaydı, ikinci günü vefat ettiler. Çıkış yeri bulamadık, sıkışmıştık. Yaramız yoktu ama bir yerlere sıkışmıştık. Bir tek eşim yaralıydı, onun üzerine duvar düşmüştü. Çocukların yarası yoktu. Seslerini duyuyordum, konuşuyorduk. Bir süre sonra çocuklar dayanamadılar."

        Tutar, çocuklarına sakin kalmalarını tembihlediğini ve çıkacaklarını söyleyerek onları teselli ettiğini dile getirerek, sesini duydukları iş makinesinin birkaç kere üzerlerindeki bölgeden geçtiğini hatırladığını kaydetti.

        Kurtarma çalışmalarının 3. gününde AFAD görevlisinin sesini duyduğunu aktaran Tutar, "3 gün boyunca bağırdım ama kimse duymadı. Sesimizi kimseye duyuramıyorduk. Çok uğraştık ama çıkamadık. Çok bir şey hatırlamıyorum. 3 gün boyunca bağırdım, çocuklara teselli vermeye çalışıyordum. Onlar 2 gün dayanabildi, sonra ben tek kaldım. Ben de ara ara bayılıyordum, uyuyordum. Hep karanlıktı zaten. Saati bilmiyorsun sadece makine seslerini duyuyorsun. Zaten umudu kesmiştim." diye konuştu.

        Kurtarıldıktan sonra hastanede 1 gün kaldığını, ertesi gün aile bireylerinin cenazesini defnettiklerini anlatan Tutar, "Çok zor duygu, bunun tarifi yok, anlatılmaz. Allah kimseye yaşatmasın. Bir an bakıyorsun her şey kararmış, bütün hayatın değişiyor. Mezarlarına ara ara gidiyorum, çok gidemiyorum. Bir anda her şeyin değişiyor. Alışmaya ve dayanmaya çalışıyorsun ama zor." sözleriyle duygularını ifade etti.

        - "Yokluklarına alışılmıyor"

        Tutar, ailesiyle geçirdiği günlerden geriye aklında hatıraların kaldığına değinerek, "Burada anılarımız var. Gezdiğimiz, yaşadığımız yerler hepsi burada. Binanın önünden geçerken aklıma yaşadığımız günler ve çocuklar geliyor." ifadesini kullandı.

        Geride kalan 1 yılın kendisi içi çok zor geçtiğini vurgulayan Tutar, "Hala zor geçiyor. Atlatmaya çalışıyorsun. Kimse anlamıyor zaten. Dışarıdan basit görünüyor ama içeriden öyle değil. Dayanmaya çalışıyorsun. Yokluklarına alışılmıyor, biraz hafifliyor, ilk günkü gibi olmuyor ama unutulmuyor da." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma! 2 ölü, 3 yaralı!
        Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma! 2 ölü, 3 yaralı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakanı Bolat'tan deprem bölgesine finansman desteği müjdesi:
        Ticaret Bakanı Bolat'tan deprem bölgesine finansman desteği müjdesi:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta k...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta k...
        "Asrın felaketi"ne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
        "Asrın felaketi"ne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Sağlıkçılar depremin merkez üssünde ya...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Sağlıkçılar depremin merkez üssünde ya...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkaz altında ezilen kolunu kullanamay...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkaz altında ezilen kolunu kullanamay...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Acılarını yüreğine gömüp ihtiyaç sahip...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Acılarını yüreğine gömüp ihtiyaç sahip...