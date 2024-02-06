6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkaz altında ezilen kolunu kullanamayan depremzede sağlığına kavuşmayı bekliyor

MUHAMMET MUTAF - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, eşi ve oğlunu kaybeden ve enkaz altından 18 saat sonra çıkarılan Murat Fıstık, bir yıldır hastanede tedavi görüyor.

Elbistan ve Pazarcık merkezli 11 ili etkileyen depreme Kahramanmaraş'taki evinde ailesiyle yakalanan Murat Fıstık (53), oturdukları binanın yıkılması sonucu eşi Nuran (45), oğlu Alaaddin (26) ve kızı Ünzilem (17) ile enkaz altında kaldı.

Depremden 18 saat sonra yakınlarının yardımıyla kızı Ünzilem ile yaralı çıkarılan Murat Fıstık'ın eşi ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaburgalarında kırık, sol ayağında ve kolunda ezilme olan Murat Fıstık, İstanbul'da iki ay tedavi gördükten sonra memleketine döndü. Fıstık, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam ediyor.

- "Elimizde hiçbir şey kalmadı"

Fıstık, AA muhabirine, hayatlarının bir gecede yerle bir olduğunu, ellerinde hiçbir şeylerinin kalmadığını anlattı.

Enkaz altında kızının sesini duyduğunu ancak zor nefes aldığı için evladına çok fazla cevap veremediğini belirten Fıstık, şöyle konuştu:

"Kızıma, bağırmamasını ve sakin olmasını söylüyordum. O, sürekli bağırıyordu, canı çok yanıyordu. Sürekli karnında taş olduğunu söyleyerek, 'O taşı alın' diye bağırıyordu. Enkazda kızımla iletişim kuruyorduk, oğlum ve eşime seslendik, hiç ses alamadık. Enkazda ne açlık ne susuzluk aklımdaydı. Sadece orada biri yardım edebilecek mi seni kurtarabilecek mi diye bekliyorsun. Sanki mezarda gibiydim."

- "Depremde evin çöküşünü, evdekilerin bağırışını unutamıyorsun"

Binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaburgalarının kırıldığını, sol ayağında ve kolunda hasar oluştuğunu dile getiren Fıstık, şunları kaydetti:

"Depremde sol ayağımdan ve kolumdan yaralandım. Şu anda sol kolumu kullanamıyorum. Halen tedavim sürüyor. Depremin etkisini hala atlatamadım. Gözyaşı hiç dinmiyor, evde yapayalnızsın. Kızın, gelinin sana bakıyor. Ne yemek yiyebiliyorsun, ne uyku uyuyabiliyorsun, ne huzur bulabiliyorsun. Depremde evin çöküşünü, evdekilerin bağırışını unutamıyorsun."

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında Doç. Dr. Tuba Tülay Koca da enkaz altında kalmaya bağlı yumuşak doku ve sinir hasarlarının meydana geldiğini, uzuvlarını kaybeden hastalarının bulunduğunu söyledi.

Enkaz altında kalan Fıstık'ın da kolu ve ayağı ezildiği için fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alındığını aktaran Koca, "Üst tarafına güçlendirme yapıyoruz. Kuvvet kaybının yanında çok şiddetli ağrısı var. Omuz bölgesi zedelenmiş. Ağrı tedavisi yapıyoruz, ortopedik rehabilitasyon programına aldık. Ayağında da kuvvet kaybı var. Fonksiyonel anlamda hasta kötüye gitmesin ve daha iyi olsun diye elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.