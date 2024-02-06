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        "Asrın felaketi"ne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni kamera kayıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:27
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        "Asrın felaketi"ne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni kamera kayıtları ortaya çıktı.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere ulaşıldı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde, deprem anı, bina camlarının hareketliliği, deprem anı ve sonrasındaki insanların panik haliyle koşmaları yer aldı.

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