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        Türkoğlu Kaymakamı Mercan, gümüş işlemeleri teknolojisi kursunu ziyaret etti

        Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Mercan, gümüş işlemeleri teknolojisi kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:09
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        Türkoğlu Kaymakamı Mercan, gümüş işlemeleri teknolojisi kursunu ziyaret etti
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        Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Mercan, gümüş işlemeleri teknolojisi kursunu ziyaret etti.

        Cumhuriyet Mahallesindeki konteyneri Türkoğlu Aile Destek Merkezi'nden (ADEM) destek alarak kursa çeviren Emine Mazı, gümüş işlemeciliği alanında depremzede 12 kursiyere eğitim veriyor.

        Kursu ziyaret eden Kaymakam Mercan, Kahramanmaraş'ın altın işlemeciliği konusunda önde olan bir il olduğunu ifade ederek, Türkoğlu’nun da gümüş işlemeciliğinde önemli yer alabileceğini söyledi.

        Kadınların kendilerine ek gelir ve katma değer üretmesinin önemli olduğunu kaydeden Mercan, "Kahramanmaraş'ta ilk defa Türkoğlu'nda açılan gümüş işlemeleri teknolojisi kursuyla ilçemizin gümüş işlemeciliğinde önemli bir yer elde etmesini istiyoruz. Bu kurs kadınlara hem ek gelir hem de bir sosyalleşme aracı olurken insanın da kendisini değerli hissetmesi açısında önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kursun açılmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizin gümüş işlemeciliğinde ses getireceklerine yürekten inanıyoruz. Türkoğlu için yepyeni bir iş kaynağı doğdu." diye konuştu.

        Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca desteklenen Türkoğlu Aile Destek Merkezi tarafından 4 kursun faaliyet gösterdiğini belirten Mercan, "İlçemizde açılan kurslarımızda 87 kursiyerimiz bulunuyor. Bu arkadaşlarımıza aylık verilmekte ve kurslarımıza da ham madde desteği sağlanmakta. Bunun yanı sıra inşallah ilçemiz merkezinde bu ürünlerin satışı için de bir konteyner çalışmamız var. Onu tamamladıktan sonra Türkoğlu'nun merkezinde satış yapabilecekler." açıklamasında bulundu.

        Evinin bahçesinde oluşturduğu kursla depremzede kadınlara elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını ifade eden Emine Mazı da ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, kurs faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

        Ziyarete Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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