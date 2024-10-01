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        Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:30
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        Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türkoğlu ilçesinde sahte altın üretildiği ve Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illerinde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

        Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç delillerini elde etme ve şüphelileri yakalamaya yönelik Kahramanmaraş ve Eskişehir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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