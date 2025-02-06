Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

İlçede hayatını kaybeden 420 kişi için saat kulesinin önüne karanfil bırakan gruba belediye ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

Pazarcık Kaymakamlığı tarafından depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programı kapsamında vatandaşlar, belediye hizmet binası önünde toplandı.

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