6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ta 400 öğretmen aldıkları eğitimle olası afetlere hazırlanıyor

TUNAHAN AKGÜN/MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 400 öğretmenin gönüllü olarak yer aldığı arama kurtarma ekibi, olası afetlere eğitimlerle hazırlanıyor.

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet öncesi, afet sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması amacıyla 2021'de tüm illerde oluşturulan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi'nde (MEB AKUB) gönüllü olarak yer alan öğretmenler, eğitim faaliyetlerine katılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerde arama kurtarma çalışmalarında görev alan öğretmenler, aynı zamanda görev yaptıkları okullarda da afet bilinci ve ilk yardım konularında öğrencileri bilgilendiriyor.

Depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden Kahramanmaraş'ta da AFAD İl Müdürlüğü personeli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma birimine katılan gönüllü 400 öğretmene teorik eğitimler veriyor.

Daha sonra sahada yaptıkları tatbikatlarla ekipmanların kullanılması, arama kurtarma teknikleri, kullanılan yöntemler konusunda deneyim kazanan öğretmenler, AFAD tarafından akredite ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden önce öğretmenlere verilen eğitimlerin çok faydalı olduğunu sahada gördüklerini söyledi.

Öğretmen deneyimiyle eğitimlerin farklı bir boyut kazandığını ifade eden Baydur, öğretmenlerin gönüllülük esasına göre MEB AKUB üyesi olduğunu dile getirdi.

Kentteki tüm ilçelerde MEB AKUB ekiplerinin oluşturulduğunu ve 400 öğretmenin eğitimlere katıldığını belirten Baydur, şöyle konuştu:

"Sadece arama kurtarma değil, öğretmenlerimiz aslında daha önceden ilk yardım eğitimi de almışlardı. Sadece deprem anında değil, depremden sonraki süreçte de insani yardımlarda, arama kurtarmada, konteyner ve çadır kentlerin kurulmasında ve sonraki dönemlerde MEB AKUB'dan arkadaşlarımız bize çok yardımcı oldu. Şehrin kalkınmasında, kentin yeniden toparlanmasında büyük görev aldılar."

- "Bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Hasan Altın da MEB'in 2021 yılındaki genelgesiyle AKUB'un kurulduğunu anımsattı.

Kahramanmaraş'taki depremlerden önce MEB AKUB'la tatbikat yaptıklarını anlatan Altın, öğretmenlere verilen eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Gönüllü üyelerden oluşan birliğin daima afet ve acil durumlara hazırlı olmayı amaçladığını söyleyen Altın, "Depremden 2 hafta önce Elbistan'da arama kurtarma eğitimini tamamladık. Akabinde deprem oldu. Oradaki İlçe Müdürümüz, 'Öğretmenlerimiz çok büyük işler yaptı, çok büyük gayret sarf etti. Halen alandalar.' dedi. İnşallah konteyner kentlerimizin tamamı kapanana ve ondan sonraki süreç tamamlanıncaya kadar bize düşen her türlü görevi arkadaşlarımızla en iyi şekilde yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

MEB AKUB İl Lideri İsrafil Ak ise Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu belirterek, olası afet durumlarında öğretmenlerden faydalanılması amacıyla eğitimler aldıklarını ve hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Depremlerin ardından birçok depremzede meslektaşının MEB AKUB'da gönüllü olarak görev yaptığını dile getiren Ak, eğitimlere katılan meslektaşlarını görünce mutlu olduğunu sözlerine ekledi.