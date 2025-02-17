Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 1'i firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Babaoğlu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ömer T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Hacı Mehmet E. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki Semra Dinçtürk, sanıkların tutuklu yargılanmasını ve firari sanık Hacı Mehmet E'nin yakalanarak mahkemede hesap vermesini istediklerini söyledi.

Müteahhit Hacı Mehmet E'nin tutuklu yargılanmasına karar verilmişken sanığın aldığı rapor nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini dile getiren Dinçtürk, reddi hakim talebinde bulundu.

Müşteki İrem Türkmener Karslı da Palmiye Sitesi'nde annesi, babası ve kardeşini kaybettiğini, binanın yapım aşamasında sorumluluğu bulunan sanıklar ile bilirkişi raporunda kusurlu gösterilen kamu personelinin en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirerek reddi hakim talebinde bulundu.

Müşteki Emine Özcan ise depremde yıkılan binada annesi ve babasının hayatını kaybettiğini, kendisinin de enkazdan 17 saat sonra çıkarıldığını söyledi.

Sanıkların "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep eden Emine Özcan, şunları söyledi:

"81 yaşında olan 'kocama raporu' alan ve firar eden Hacı Mehmet E. önceki duruşmalarda sağlıklı bir birey gibi savunmasını yaptı. Anne ve babamı çok özledim. Ben de enkazdan çıktım ve sağlık sorunlarım oluştu. Soğuk havalarda elim uyuşuyor ve his kaybı oluyor. Geçtiğimiz günlerde rapor almak için heyete girdim fakat sağlıklı olduğum belirtilerek rapor alamadım. His kaybı ve acılarıma rağmen derslere giriyorum. Fakat 81 yaşındaki Hacı Mehmet E, kısa sürede 'kocama raporu' aldı ve tutuksuz yargılandı. Şimdi hakkında tutuklama çıktı ama kendisi firar. Sanıklar örgütlü, usulsüz şekilde bir bina yapmışlar. Bu binada biz de öldük. Mahkemenin tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyorum ve reddi hakim talebimi iletiyorum”