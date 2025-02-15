Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Midesindeki tümörden "hibrit cerrahi" yöntemiyle kurtuldu

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta spor yaparken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede midesinde 5 santimetrelik tümör tespit edilen 30 yaşındaki avukat Ahmet Fedakar, laparoskopik ve endoskopik işlemlerin aynı anda uygulandığı "hibrit cerrahi" ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midesindeki tümörden "hibrit cerrahi" yöntemiyle kurtuldu
        ABONE OL

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta spor yaparken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede midesinde 5 santimetrelik tümör tespit edilen 30 yaşındaki avukat Ahmet Fedakar, laparoskopik ve endoskopik işlemlerin aynı anda uygulandığı "hibrit cerrahi" ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

        Onikişubat ilçesinde yaşayan Fedakar, geçen ay spor yaparken şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Fedakar'ın yapılan tetkiklerinde midesinde 5 santimetrelik bir tümör ve buna bağlı gelişen mide kanaması tespit edildi.

        KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen laparoskopik ve endoskopik yöntemin aynı anda kullanıldığı "hibrit cerrahi" ameliyatı ile hastanın midesindeki tümör yaklaşık 3 saat süren operasyonla çıkarıldı.

        Operasyonu gerçekleştiren KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, AA muhabirine, kendilerine geldiğinde sağlık durumu son derece kötü olan hastanın operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.

        Muhammedoğlu, şunları kaydetti:

        "Endolüminal cerrahi herhangi bir kesi olmadan midenin içindeki tümörün çıkarılması demek ama hastanın tümörü çok büyük olduğu için bu hastaya çok farklı ve özellikli bir yaklaşım planladık. Laparoskopik destekli hibrit cerrahi dediğimiz teknikle bu kitlenin çıkarılması. Hem endoskopla hem laparoskopi ile midenin içine giriyoruz ve kitleyi çok rahatlıkla bulunduğu yerden enerji cihazları kullanarak çıkarıyoruz. Kitleyi bu yöntemle çıkardıktan sonra o bölgeyi tamamen mide içerisinden dikerek kapatıyoruz."

        - "Fenalaşmamın öncesinde hiçbir rahatsızlığım yoktu"

        Ahmet Fedakar, midesindeki tümör ve kanamayla hastaneye gelip sağlıklı bir şekilde taburcu edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Midesinde tespit edilen 5 santimetreden büyük tümörün başarılı bir operasyonla çıkarıldığını dile getiren Fedakar, "Şanslıydık çünkü bu ameliyatı da dünya çapında çok az yapan hoca varmış. Bahtiyar hoca da onlardan birisiymiş. Şansımız o ki bizimle de o ilgilendi. Fenalaşmamın öncesinde hiçbir rahatsızlığım yoktu." ifadelerini kullandı.

        - Türkiye'de çok az merkezde yapılıyor

        KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, gastroenteroloji cerrahisinde Türkiye'de çok az merkezde gerçekleştirilen bir operasyona imza attıklarını söyledi.

        Söz konusu cerrahi operasyonun çok nadir gerçekleştirildiğini anlatan Yasım, "Özel merkezlerde çok yüksek ücretlerle yapılan ameliyat bunlar. Arkadaşlarımız bu konuda kamu hastaneleri tarifesine göre ameliyatları gayet makul fiyatlarla ya da SGK kapsamında ise ücretsiz olarak yapmakta ve bununla da gurur duymaktayız. Gerçekten hastanemiz son yıllarda sağlık alanında çok büyük hizmetler vermiştir. Diğer merkezlerde yapılamayan ameliyatları yapmaktalar, bölgenin sağlık merkezi haline geldik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna u...
        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna u...
        Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: Ana soruşturmanın adli tatilden önce tamamlan...
        Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: Ana soruşturmanın adli tatilden önce tamamlan...
        Kahramanmaraş'ta 2 firari hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta 2 firari hükümlü yakalandı
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilg...
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilg...
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Berat Kandili Gaziantep ve çevre illerde idrak edildi
        Berat Kandili Gaziantep ve çevre illerde idrak edildi