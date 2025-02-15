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        Haberler Yaşam En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti

        ABD'de 104 yaşındaki kadın doğum günü dileği için hapishaneye götürüldü

        ABD'de huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Loretta, doğum günü dileği için New York'taki bir hapishaneye götürüldü. Loretta, hayatı boyunca hiç hapishane görmediğini ve bu deneyimi yaşamak istediğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 15.02.2025 - 09:44
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        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
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        ABD’de huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Loretta, doğum günü için daha önce deneyimlemediği ve merak ettiği bir hapishane gezisi istedi.

        Huzurevi ve yerel yetkililer, onun bu isteğini gerçekleştirmek için harekete geçti.

        Yetkililer tarafından New York’taki bir hapishaneye götürülen Loretta, içeriyi gezerek mahkumlarla ve hapishane personeliyle sohbet etti.

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        Polisten ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, “Loretta hapishaneyi gezerken harika vakit geçirdi ve doğum günü dileğini gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz” ifadeleri kullanıldı.

        Loretta’nın doğum günü kutlaması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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        #loretta
        #new york
        #ABD
        #doğum günü dileği
        #hapishane
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