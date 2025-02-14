Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: Ana soruşturmanın adli tatilden önce tamamlanacağı inancındayız

YAZICIOĞLU ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopterin düşmesi sonucu ölümüne ilişkin, "Pilotun zehirlendiği iddiamız var. Olaya 16 yıl oldu ve 15 yıldır bunu iddia ediyoruz. Bu konularda da araştırma yapılıyor. Ana soruşturma dosyası da önemli ölçüde toparlandı. Bilirkişi Kurulu ile keşiflerde sürekli görüyoruz onlar da raporlarını toparlamak üzere. Ana soruşturma dosyası bize göre bu adli tatil öncesi tamamlanacağı inancındayız" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin 25 Mart 2009'da düşmesine ilişkin soruşturmayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatıyla yönlendirdikleri öne sürülen 19 kişinin yargılanmasına devam edildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 14'üncü duruşmaya tutuksuz sanık Nusret Memiş, taraf avukatları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile partililer katıldı. Tutuksuz sanıklardan Davut Uçum başka suçtan hükümlü olduğu cezaevinden, Ebubekir Semih Yüksekkaya ile Nedim Bakırhan ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

'SUÇLULUĞUMLA İLGİLİ HİÇBİR DELİL YOK'

Sanıklardan Davut Uçum, suçsuz oluğunu ve bunu kanıtlayan belgeleri de mahkemeye sunduğunu belirterek, "Aleyhimde hiçbir delil olmamasına rağmen size bütün çalışmaları gönderdim. Suçlular bellidir. Bu suçlular hakkında suç duyurusu talebim bakidir" dedi.

Ebubekir Semih Yüksekkaya da yıllardır suçsuz yere yargılanarak mağdur olduğunu ifade ederek, "16 yıl süren bir yargılama sonucunda halen mağduriyetim devam ediyor. Suçluluğumla ilgili hiçbir delil yoktur. Bu nedenle dosyamın tefrik edilerek beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

'4 YILDIR AÇIKTA BULUNUYORUM, MAĞDURUM'

Nedim Bakırhan ise yargılama nedeniyle 4 yıl önce açığa alındığını kaydederek, "4 yıldır açıkta bulunuyorum, mağdurum. Maddi ve manevi kayıplarım devam ediyor. En kısa süre içerisinde dosyanın tefrik edilerek hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Ayrıca Yargıtay'daki FETÖ'cü hakim ve savcılar soruşturmasının da müştekisiyim" dedi.

Nusret Memiş de suçsuz olduğunu, işi gereği yurt dışına çıkması gerektiğini ancak yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle maddi ve manevi kayıplarının olduğunu belirterek, yasağın kaldırılmasını talep etti. 'ANA SORUŞTURMA DOSYASINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VAR' Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da mevcut davada bekletici unsur olarak kabul edilen helikopterin düşmesiyle ilgili yürütülen ana soruşturma dosyasında önemli gelişmeler olduğunu söyledi. Bugüne kadar Diyarbakır, Erzurum ve Gaziantep gibi yerlerde keşifler yapıldığını ve bu keşiflerin devam ettiğini belirten Yavuz, "En son sivil radarlarla askeri radarların karşılaştırılması için şubat ayı içerisinde Ankara'da bir keşif icra edildi. Ama gördüğümüz şu ki askeri helikopterlerde Muhabere Yönetim (MY) diye bir modül var. Bu modül her zaman oluşturulup değiştirilebiliyor. Bunun fake hale dönüştürüldüğüyle ilgili bir kanaat vardı, gittiğimiz 12 kilometrelik mesafenin 24'e, şimdi de 38 kilometre mesafede, etki mesafesinin dışında gibi sonuçlarla uğraşıp duruyoruz. Bizim dosyamızdaki en önemli bulgulardan biri hava hareketliliği, bir tanesi de karbonmonoksit zehirlenmesi. Pilotta yüzde 26,7 oranında, gazeteci İsmail Güneş'te yüzde 27 oranında karbonmonoksit var. Pilotun zehirlendiği iddiamız var. Olaya 16 yıl oldu ve 15 yıldır bunu iddia ediyoruz. Bu konularda da araştırma yapılıyor. Ana soruşturma dosyası da önemli ölçüde toparlandı. Bilirkişi Kurulu ile keşiflerde sürekli görüyoruz onlar da raporlarını toparlamak üzere. Ana soruşturma dosyası bize göre bu adli tatil öncesi tamamlanacağı inancındayız" diye konuştu. 'ŞİKAYET ETMEYİ KENDİME YAKIŞTIRAMIYORUM' Olayın üzerinden 16 yıl geçtiğini ancak keşiflerin yeni yapıldığını belirten Yavuz, "Yüksek dereceli memurlar biliyorsunuz Yargıtay'da yargılandılar; il valisi, emniyet müdürü gibi. Görevi kötüye kullanmadan ceza aldılar ama bizi tatmin etmeyen bu karar bile bir kısım çevreleri rahatsız etmiş olmalı ki karar zaman aşımına uğradı. 2022 yılında Ceza Genel Kurul'un temyiz edilen, hukukun en üst makamı olan Ceza Genel Kurulu bizim bu dosyamızı zaman aşımına uğrattı ve zaman aşımından düşme karar verdi. 'Şikayet edin' diyorlar, elbette şikayet edeceğiz ama ceza yargısının en üst kurulunu şikayet etmeyi kendime yakıştıramıyorum. Askeri, yargıyı töhmet altında bıraktığımızı söylüyorlar ama yargıyı töhmet altında bırakan biz değiliz, yargının kendisi. Ceza Genel Kurulu'nda dosya 2 yıl beklerken zaman aşımından düşme verirse; bu yargıya karşı güven nasıl olur, yargı nasıl töhmet altında bırakılmaz? Bir soruşturma dosyası 5'e, 10'a parçalanıp parça parça yargılama yapılırsa, yargıya güven nasıl oluşsun?" dedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, ana soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine karar verip, davayı 27 Haziran'a erteledi.