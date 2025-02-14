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        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

        Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 20 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:19
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        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
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        Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 20 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte iki gün önce başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Elbistan'da 14, Nurhak'ta 6 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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