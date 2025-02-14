Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Elbistan'da 14, Nurhak'ta 6 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 20 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

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