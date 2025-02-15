Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE BUZLANMA UYARISI Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM