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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 07:05 Güncelleme: 15.02.2025 - 07:06
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        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE BUZLANMA UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR

        Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 11, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR: 17, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        BURSA: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        EDİRNE: 15, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

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        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı, zamanla çok bulutlu

        DENİZLİ: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        MANİSA: 17, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ADANA: 17, Parçalı bulutlu

        ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu

        HATAY: 14, Parçalı bulutlu

        MERSİN: 17, Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI: 10, Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR: 13, Parçalı bulutlu

        KONYA: 11, Parçalı bulutlu

        BOLU: 11, Parçalı bulutlu

        KASTAMONU: 9, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        AMASYA: 11, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 15, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 13, Parçalı bulutlu

        ARTVİN: 9, Parçalı bulutlu

        ERZURUM: -2, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: -1, Parçalı ve az bulutlu

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        MALATYA: 4, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 2, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 11, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 8, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve az bulutlu

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