Beyaz Saray, en sıra dışı toplantılarından birine ev sahipliği yaptı bu hafta. Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına geçti.

Trump'ın, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atadığı Musk, Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte soruları yanıtlarken, yanında 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii ya da kısa adıyla X de vardı. Gözler ne Trump'ta ne de Musk'taydı... Tüm dikkatler X'in üzerindeydi.

Babasının omzuna çıktı, surat astı, burnunu karıştırdı... Aslında tam yaşına uygun bir çocuk gibi davrandı. Ama bir ara Trump'a fısıldayarak, söylediği sözler, "Burada gerçek başkan benim" imâsı içeriyordu neredeyse.

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Sosyal medyada dudak okuyan bazılarına göre, "Sen başkan değilsin, gitmen lazım" diyordu, bazılarına göre de "Çeneni kapatmanı istiyorum" diyordu. Trump ise hiç oralı olmadan kafasını çeviriyordu.

Küçük X, hem Musk'tan hem de Trump'tan rol çaldı... Peki ama Elon Musk bunu bilmiyor muydu?

Bu, Musk'ın 'iş yeri'ne çocuğunu ilk taşıyışı değildi. Küçük X, bugüne kadar babasıyla pek çok etkinlikte onun yanında ya da omuzlarındaydı. Hatırlayın, Türkiye'ye geldiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştuğunda da kucağında küçük X vardı Musk'ın.

Tesla kurucusunun oğlunu yanında taşıyor olması, aileye ilişkin inançlarının doğasında olan cinsiyet rollerini güçlendiriyor. (Biri hayatta olmayan) 12 çocuk babası Musk, açık bir 'pronatalist'.

Yani, azalan nüfus oranlarının büyük bir endişe kaynağı olduğuna inanan ve mümkün olduğu kadar çok çocuk sahibi olarak bunu çözmeye kararlı biri. Hayattaki görevinin bir kısmını, gezegeni mümkün olduğu kadar çok çocukla (ve üstelik olağanüstü çocuklarla) yeniden doldurmak olarak görüyor.

Peki, yaşayan 11 çocuğundan neden hep X? Cinsiyet değiştiren bir çocuğuyla arasının iyi olmadığı zaten biliniyor. Erkek olarak doğan ama cinsiyetini değiştirerek adını Vivian Jenna Wilson yapan çocuğuyla karşılıklı olarak birbirlerini reddediyorlar.