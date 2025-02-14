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        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Rize'de evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:49
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        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Rize'de evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

        Türkoğlu ilçesinin Uzunsöğüt Mahallesi'nde düzenlenen törende Daşkıran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Daşkıran'ın öz geçmişi okundu. Törende, Daşkıran için dua edildi ve helallik alındı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Daşkıran'ın cenazesi, Uzunsöğüt Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde defnedildi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Daşkıran'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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