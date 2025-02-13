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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:22
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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        N.İ. idaresindeki 27 AY 891 plakalı otomobil, Eğrice Mahallesi'nde Y.Ç. yönetimindeki 27 V 4492 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 8 kişi yaralandı.

        Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.İ, Y.Ç, A.H. ve C.A. kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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