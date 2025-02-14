Kahramanmaraş'ta 2 firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 30 gün hapis cezası bulunan A.C. ve aynı suçtan 10 yıl hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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