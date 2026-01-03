Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan iki hastanın yardımına itfaiye yetişti

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bölgede mahsur kalan iki hasta, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan iki hastanın yardımına itfaiye yetişti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bölgede mahsur kalan iki hasta, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Tömek mevkisinde bir bağ evinde yaşayan Fatma D. ve Nurhayat B.T, yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanınca hastaneye gitmek istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu araçla bölgeye ulaşım sağlanamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araçla ulaşımın mümkün olmadığı noktaya yaya olarak ilerleyerek hastalara ulaştı.

        Ekipler, iki hastayı yaklaşık 500 metre boyunca sırtlarında taşıyarak ambulansa teslim etti.

        Hastaneye kaldırılan Fatma D. ve Nurhayat B.T'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        18 saatlik zorlu operasyonla mahsur kalan hasta kurtarıldı
        18 saatlik zorlu operasyonla mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Kahramanmaraş'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor
        Kahramanmaraş'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor
        İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale
        İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale
        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı
        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 191 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 191 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Kahramanmaraş büyükşehirden 2 bin 287 ihbara müdahale
        Kahramanmaraş büyükşehirden 2 bin 287 ihbara müdahale