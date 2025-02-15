Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak’taki bir apartmanda oturan Yavuz Günaydın (45) ve eşi G.G. (46) önceki akşam tartıştı. Çıkan arbedede Günaydın, eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan G.G., Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Yavuz Günaydın, bir süre ormanda saklandıktan sonra gittiği Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

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4 AKRABASINI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan Günaydın'ın, yakalanmasaydı 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günaydın, çıkarıldığı mahkemede ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralı G.G'nin ise Kütahya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.