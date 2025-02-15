Karaman'da olay, 11 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran (24), sosyal medya üzerinden E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci (19) ve Salih A. ile tartıştı.

Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran, E.F. (17) ve olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı. Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile olay anında pompalı tüfek kullanan E.F. tutuklanırken, 4 kişi de serbest kaldı.

"BANA ETEK GİYDİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞSİN"

Murat Naci Dalkıran, ifadesinde, "Olay günü E.F., beni sosyal medya üzerinden arayarak küfretti. Beni Piri Reis Parkı'nın oraya çağırdı. E.F.'ye bu sözleri söylemediğimi, bu sözleri Abdullah Umutcan'ın söylediğini söyledim. Daha sonra Abdullah Umutcan Demirci'yi aradık, o da parka geldi. Daha önceden sosyal medya üzerinden tartışmalar, atışmalar oldu. Abdullah Umut Can Demirci'ye 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.