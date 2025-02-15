"Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
Batman'da, nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürülen 12 yaşındaki Esra Bozkurt kurtarılamadı. Çiğnediği sakızın, soluk borusuna yapışması sonucu nefessiz kaldığı iddia edilen küçük kızın boynunda ip izlerine rastlandı
Batman'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen Esra Bozkurt (12), burada hayatını kaybetti.
"SAKIZ ÖLDÜRDÜ" İDDİASIFotoğraflar, İHA ve DHA'dan alınmıştır.
DHA'daki habere göre küçük kızın, çiğnediği sakızın, soluk borusuna yapışması sonucu nefessiz kaldığı iddia edildi.
BOYNUNDA İP İZLERİ TESPİT EDİLDİEsra Bozkurt, 12 yaşındaydı.
Ancak otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi.
İKİ YIL ÖNCE AĞABEYİ ÖLMÜŞ
2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi. Esra'nın ağabeyinin de, 31 Temmuz 2023'te trafik kazasında öldüğü belirtildi.
Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.