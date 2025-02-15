Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de sıcak gelişme...

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık transferi son anda gerçekleşmeyen, Rusya'dan gelen teklifleri de kabul etmeyen Cengiz Ünder için yeni bir talip ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'e Los Angeles FC talip oldu. Milli oyuncunun kiralık transfer için iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Los Angeles FC, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1.2 milyon Euro ödeyecek.

Cengiz Ünder'in vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye gitmesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maçta şans bulan Cengiz Ünder, sahada kaldığı 252 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.