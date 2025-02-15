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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu - Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

        Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:03
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        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
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        Fenerbahçe'de sıcak gelişme...

        Ara transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık transferi son anda gerçekleşmeyen, Rusya'dan gelen teklifleri de kabul etmeyen Cengiz Ünder için yeni bir talip ortaya çıktı.

        Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'e Los Angeles FC talip oldu. Milli oyuncunun kiralık transfer için iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

        Los Angeles FC, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1.2 milyon Euro ödeyecek.

        Cengiz Ünder'in vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye gitmesi bekleniyor.

        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maçta şans bulan Cengiz Ünder, sahada kaldığı 252 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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