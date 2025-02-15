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        AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Kahramanmaraş özelinde baktığımızda bugüne kadar kırsal da dahil toplam 34 bin 600 bağımsız bölümün kuraları çekildi, anahtar teslimi gerçekleştirildi ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 21:16 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:25
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        AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Kahramanmaraş özelinde baktığımızda bugüne kadar kırsal da dahil toplam 34 bin 600 bağımsız bölümün kuraları çekildi, anahtar teslimi gerçekleştirildi ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        AFAD Başkanı Pehlivan, göreve geldikten sonra ilk saha ziyaretini Kahramanmaraş'a gerçekleştirdi.

        6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olan şehirde incelemelerde bulunan Pehlivan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

        Pehlivan daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında evlerine yerleşen depremzedelerle bir araya geldi.

        Burada Kırdök ailesini ziyaret eden Pehlivan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Pehlivan, ziyaretin ardından gazetecilere, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden geçen sürede devletin tüm kurumlarıyla yaraları sarmak için büyük bir çaba sarf edildiğini söyledi.

        "Böyle büyük bir felaketin altından kalkmak ve yaraları sarmak ancak büyük bir dayanışma örneği ile mümkün olabilirdi." diyen Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Bu dayanışma örneğini Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, himayelerinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum teşkilatlarının ve bizatihi vatandaşlarımızın işbirliği ve dayanışmasıyla, destekleriyle bu süreç işlemeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada ise yaralar birer birer sarılıyor."

        Depremin yaralarını sarma sürecinde konutların, iş yerlerinin yapım süreçlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Pehlivan, konuşmasına şöyle devam etti:

        "AFAD Başkanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün işbirliğinde, bugüne kadar toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün, bunların 149'u iş yeri şeklinde, inşaatı gerçekleştirilmiş durumda. Kahramanmaraş özelinde baktığımızda bugüne kadar kırsal da dahil toplam 34 bin 600 bağımsız bölümün kuraları çekildi, anahtar teslimi gerçekleştirildi ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

        Pehlivan, deprem sonrası yalnızca şehir merkezlerinde değil kırsal bölgelerde de konut projelerinin hayata geçirildiğini belirterek, "Konutlar sosyal donatılarıyla beraber yapılıyor, yolları yapılıyor, altyapı hizmetleri yapılıyor. Bu hizmetler sadece şehir merkezlerinde değil kırsalda da gerçekleştiriliyor. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvancılık faaliyetlerini yürütebilmeleri için yaklaşık 13 bin ahır yapımı ile ilgili de çalışmalar sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

        Depremzedelerin olumlu geri dönüşleri nedeniyle memnuniyet duyduğunu dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' demişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada, elbette yapılacak işler hala var ama konutların önemli bir kısmının yapılmış olması, anahtarların teslim edilmiş olması ve bunun vatandaşımız nezdinde memnuniyete dönüşmüş olması, memnuniyetle karşılanmış olması, hepimizi, bu işleri takip eden bütün ekip olarak ayrıca memnun ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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