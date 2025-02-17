Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin dava sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin dava sürdü
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin N. ile müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Diğer tutuksuz sanıklar Atilla Ö, Ahmet D, Lütfi T, Nebi K. ile firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan tutuksuz sanık Hüseyin N, Ebrar Sitesi'nde apartman görevlisi olarak çalıştığını, inşaat sürecine ilişkin bilgisinin olmadığını ifade ederek beraatini talep etti.

        Sanık Tevfik Tepebaşı, Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin hiçbir görev ve sorumluluğunun olmadığını, inşaatın belediyeden alınan imar çapına ve devletin hazırladığı deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını iddia etti.

        K Blok'un inşaatıyla ilgili tüm yasal sorumlulukların yerine getirildiğini savunan Tepebaşı, şöyle konuştu:

        "Burası kooperatif marifetiyle yapılan bir site. Mimar ve Mühendisler Odasından 6 mühendis inşaatı incelemiş, belediyede de 6 mühendis kontrol etmiş, imar müdürlüğünce onaylanmış bir yapıdan bahsediyoruz. Burada yaklaşık çeşitli aşamalarda 26 mühendis görev almış. Bunlar inşaatla ilgili üst düzey eğitim almış kimselerdir. Bu inşaatın yapımında devletimizin ön gördüğü deprem yönetmeliğinin dışına çıkılmamıştır. Yönetmeliğe göre 6 ve 6,5 büyüklüğündeki bir depreme göre projesi hazırlanmıştır. Fakat deprem devletimizin öngördüğü ölçüyü geçmiştir. Ben inşaattan anlamam, bunun için eğitim almadım, ben eski bir kooperatifçiyim ve elimden geldiğince isteyenlere idari yönden yardım ettim. Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım."

        83 yaşına girdiğini ve hastalıkları nedeniyle cezaevi şartlarına dayanamadığını dile getiren Tepebaşı, beraatini talep etti.

        Müşteki Tuğçe Demir de tutuksuz sanık Ahmet D. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını ancak yakalanamadığını belirterek, kırmızı bülten talebinde bulundu.

        Demir, "Geçtiğimiz günlerde Ebrar Sitesi için kura çekimi yapıldı. Burada mağdur olan ailelere ev çıkmazken Tevfik Tepebaşı ve Ahmet D'ye hak sahipliğinden dolayı ev çıktı. Bu kişilerin mallarına tedbir konulması gerekmekte. Kendisi dışarıda olduğu için mal varlığını elden çıkarttığını duyuyoruz." dedi.

        Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Ahmet D'nin tutuklanmasına diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadına 10 yıl hapis ceza...
        Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadına 10 yıl hapis ceza...
        Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis cezası
        Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis cezası
        AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu
        AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu
        Kahramanmaraş'ta "2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali" başladı
        Kahramanmaraş'ta "2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali" başladı
        Midesindeki tümörden "hibrit cerrahi" yöntemiyle kurtuldu
        Midesindeki tümörden "hibrit cerrahi" yöntemiyle kurtuldu
        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna u...
        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna u...