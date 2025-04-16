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        Depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:59
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        Depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve N.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Sanıklardan statik proje müellifi O.P.Y, savunmasında, projelendirme sürecinde mevzuata uygun hareket ettiğini öne sürdü.

        Depremin büyüklüğüne dikkati çeken O.P.Y, şöyle konuştu:

        "Yapmış olduğum statik projelerle ilgili değerlendirmelerde aslı kusurlu olarak suçlanmaktayım. Öncelikle belirtmek isterim ki, bu olayda binanın yıkılmasında esas neden 6 Şubat 2023 depremlerinin büyüklüğüdür. Bu depremde, 1975 yönetmeliğinde öngörülen tasarım ivmesinin katbekat üstünde ivmeler ve deprem kuvvetleri oluşmuştur. Statik hesaplarımda, bu büyüklükteki bir depremi öngörmediğim için bilinçli taksirle suçlanmam yersiz bir iddiadır. 6 Şubat depreminde ölçülen ivmeler esas alınarak hiçbir hesap yapılmamıştır, adeta depremin büyüklüğü yok sayılmıştır. Bilirkişilerin değerlendirmedikleri en önemli husus ise 1975 yönetmeliğinin 6 Şubat depremi karşısında ne kadar yetersiz kalması hususudur."

        Tepebaşı ise "Bina yaklaşık 36 yıllıktı. 34 dairede 170 kişi yaşıyordu, bunlardan 41'i hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, kalanlar kurtuldu. Bu binanın yapımında bir sorumluluk almadım. Bu nedenle beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Diğer sanıklar N.K. ve Ç.K. de üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini ve yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Mayıs'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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