Depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve N.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan statik proje müellifi O.P.Y, savunmasında, projelendirme sürecinde mevzuata uygun hareket ettiğini öne sürdü.

Depremin büyüklüğüne dikkati çeken O.P.Y, şöyle konuştu:

"Yapmış olduğum statik projelerle ilgili değerlendirmelerde aslı kusurlu olarak suçlanmaktayım. Öncelikle belirtmek isterim ki, bu olayda binanın yıkılmasında esas neden 6 Şubat 2023 depremlerinin büyüklüğüdür. Bu depremde, 1975 yönetmeliğinde öngörülen tasarım ivmesinin katbekat üstünde ivmeler ve deprem kuvvetleri oluşmuştur. Statik hesaplarımda, bu büyüklükteki bir depremi öngörmediğim için bilinçli taksirle suçlanmam yersiz bir iddiadır. 6 Şubat depreminde ölçülen ivmeler esas alınarak hiçbir hesap yapılmamıştır, adeta depremin büyüklüğü yok sayılmıştır. Bilirkişilerin değerlendirmedikleri en önemli husus ise 1975 yönetmeliğinin 6 Şubat depremi karşısında ne kadar yetersiz kalması hususudur."