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        Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 00:11 Güncelleme: 27.04.2025 - 00:20
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        Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Emir Gülpak (24) idaresindeki 46 AJR 435 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, inceleme sonucu sürücü Gülpak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan F.S.N. ise ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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