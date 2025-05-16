Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 35 çek yaprağı, 21 senet, 6 alacak borç defteri, 30 fişek ile 1 şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi, Gaziantep ve Antalya'da tefecilik suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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