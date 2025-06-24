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        Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:46
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        Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

        Kentin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla deprem sonrası yapımına başlanan ve 12 Şubat 2025'te hizmete açılan hastane, şehrin sağlık alanındaki en önemli yatırımlarından biri oldu.

        Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Serdal Gök, AA muhabirine, hastanenin il merkezi ve çevre ilçelerden gelen hastalara hizmet vererek kentteki diğer sağlık kurumlarının yükünü önemli ölçüde azalttığını söyledi.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Arıkan ise hastanede ilk açık kalp ameliyatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Ameliyat olan Mustafa Akbayır ise operasyon sonrası kalp rahatsızlığından ve şikayetlerinden kurtulduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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