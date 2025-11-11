Habertürk
        Kahramanmaraş'ta asansörün düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde apartmandaki asansörün düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 11.11.2025 - 20:21 Güncelleme: 11.11.2025 - 20:21
        Rasim Özdenören Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanda içerisinde 5 kişinin bulunduğu asansör, bilinmeyen nedenle 6. kattan eksi 3. kata düştü.

        Zemine çakılan asansördeki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

