        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli gözaltına alındı, 13 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:34
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli gözaltına alındı, 13 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 269 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

