Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli gözaltına alındı, 13 zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli gözaltına alındı, 13 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 269 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.