Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü "su isteme" kavgasıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "su isteme" nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı kavgada Mesut Kazancı'nın (29) hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar V.D, A.H, Y.Ü, H.D. ve E.N. duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Irmalı, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Bu işin tek günah keçisi ben miyim hakim bey? Hasta oldum, ilaç kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi Gül Kazancı, olayla ilgili tüm görüntülerin toplanmasını isteyerek, "Oğlumun dövülme videolarının tamamının bulunmasını istiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum." dedi.

Maktulün eşi Sena Kazancı ise "Bütün delilleri kararttılar. Hepsinden sonuna kadar şikayetçiyiz." diye konuştu.