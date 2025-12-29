Habertürk
        TDK Başkanı Mert, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı değerlendirdi:

        Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, 2025 yılının kelimesi/kavramının "dijital vicdan" seçilmesine ilişkin, "8 bin civarında farklı öneri geldi. Bunları, her kesimden alanında temayüz etmiş kişilerden oluşan 23 kişilik bir ekiple değerlendirmeye tabi tuttuk. En son 5'e indirdik ve bu 5 kavramı da halkımızın oyuna sunduk." dedi.

        TDK Başkanı Mert, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı değerlendirdi:
        Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, 2025 yılının kelimesi/kavramının "dijital vicdan" seçilmesine ilişkin, "8 bin civarında farklı öneri geldi. Bunları, her kesimden alanında temayüz etmiş kişilerden oluşan 23 kişilik bir ekiple değerlendirmeye tabi tuttuk. En son 5'e indirdik ve bu 5 kavramı da halkımızın oyuna sunduk." dedi.

        Prof. Dr. Osman Mert, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde katıldığı programın ardından gazetecilere, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı seçilen "dijital vicdan"ı değerlendirdi.

        TDK olarak son iki yıldır yılın kelimesi/kavramını halk oylamasıyla belirlediklerini hatırlatan Mert, Türk dili konusunda halkı bilinçlendirmek ve kurumlar ile halk arasında bir bağ oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

        Halk oylamasına "dijital vicdan" ile "vicdani körlük", "çorak", "eylemsiz merhamet" ve "tek tipleşme" olmak üzere beş kavramın sunulduğunu ifade eden Mert, şunları kaydetti:

        "8 bin civarında farklı öneri geldi. Bunları her kesimden alanında temayüz etmiş kişilerden oluşan 23 kişilik bir ekiple değerlendirmeye tabi tuttuk. En son 5'e indirdik ve bu 5 kavramı da halkımızın oyuna sunduk. Oylamalar neticelendi ve 300 bin civarında oy kullanıldı. Bu yıl birinci gelen kavram 'dijital vicdan' oldu."

        Dijitalleşmenin bütün dünyayı etkilediğinden bahseden Mert, şöyle devam etti:

        "Küreselleşme ile artık küçük ekranlara, dijital dünyaya sıkıştık. Gelecekte, doğal insanın yerini dijital dünyada yaşayan insanın zihinsel olarak alacak gibi görünüyor. Bugün dünyada pek çok insani dram yaşanırken Filistin'de binaların yüzde 98'i yok edildi, Filistin adeta haritadan kazındı. Bir tarafta Doğu Türkistan, bir tarafta Myanmar gibi coğrafyalarda insani dramlar yaşanırken biz sadece sosyal medyada yapılan bir beğeniyle, somut olayları soyut bir tepkiyle geçiştirmeye ve kendimizi bu şekilde tatmin etmeye çalışır hale geldik. Bunun farkında da değiliz. Halkımız bu konuya dikkati çekmek istedi. Bu çok anlamlıydı."

