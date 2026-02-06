Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler kabirleri ziyaret ediyor

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:00 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler kabirleri ziyaret ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulunuyor.


        Yaşanan afetin 3. yılı nedeniyle geceden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar, depremlerde hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor.

        Kabirlere çiçek bırakan depremzedeler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ziyaretçilere ikramlarda bulunuyor.

        Depremde yaşadıkları 9 katlı bina yıkılan ve 2 evladını kaybeden Mustafa Aktürk, gece mezarlığa geldiklerini, acılarının halen taze olduğunu belirtti.

        Saadet Aktürk de depremde kaybettiği 2 evladının acısının her geçen gün daha da arttığını ancak mezarları başına geldiği zaman huzur bulduğunu söyledi.


        Ziyaretçilerden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, yaşanan afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıların halen tazeliğini koruduğunu belirterek, hayatını kaybeden personel ve iş insanları başta olmak üzere tüm kayıplar için duacı olduklarını söyledi.

        Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara olan vazifelerini yerine getirmek için geldikleri mezarlıkta, belediye olarak ziyaretçilere karanfil ve tatlı ikramında bulunduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Duruşmada 2 sanığı öldürüp jandarmayı şehit etti! Silah itirafı!
        Duruşmada 2 sanığı öldürüp jandarmayı şehit etti! Silah itirafı!
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ

        Benzer Haberler

        Depremden sonra kayıp kaçak oranı yüzde 80'e çıkan merkez üssünde 20 milyar...
        Depremden sonra kayıp kaçak oranı yüzde 80'e çıkan merkez üssünde 20 milyar...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmaların...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmaların...
        Bakan Kurum: 11 ilimizi ayağa kaldırabilmek için gece gündüz çalışıyoruz
        Bakan Kurum: 11 ilimizi ayağa kaldırabilmek için gece gündüz çalışıyoruz
        Bakan Kurum: "Hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koydu"
        Bakan Kurum: "Hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koydu"
        Baykar'dan depremzedelere kalıcı destek: Depremzedelerin yüzü gülüyor
        Baykar'dan depremzedelere kalıcı destek: Depremzedelerin yüzü gülüyor
        Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen...
        Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen...