Kahramanmaraş'ta orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Andırın ilçesi Ayşepınar mevkiinde meydana gelmiş, yangına 1 uçak, 4 helikopter, 34 yangın aracı, 175 işçi ile müdahale edilmiş ve alevler 1 saatte kontrol altına alınmıştı. Piknikçilerin yoğun olduğu yerde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.