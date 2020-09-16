Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliği protokolü imzaladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında Uluslararası Kültürel İşbirliği Protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kahramanmaraş milletvekilleri, (YEE) Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı), Başkanı Serkan Kayalar ve YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları) Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Programda konuşan Başkan Güngör, büyükşehir belediyesi olarak yapmakta ve yapacak oldukları kültürel etkinliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve gerçekleştirilmesi için bu protokole imza attıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak kültür, sanat, spor ve turizm etkinliklerine önem verdiklerini belirten Başkan Güngör, “Belediyelerimiz afet ve acil durumda ve kardeş şehir ilişkilerinde görev alanının dışına çıkabilmektedir. Gönül coğrafyamızın hemen hemen tamamını gezme imkanım oldu. Biz şuna inanıyoruz, Yunus Emre Enstitüsü’yle imzaladığımız işbirliği protokolünün hem şehrimizin hem ülkemizin tanıtımı ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması için büyük katkıları olacaktır. Kahramanmaraşımız kadim bir şehir. Bu topraklardan birçok medeniyet gelmiş geçmiş. Birçok şeyin de başkenti. En başta da şiir ve edebiyatın başkenti. Bizde şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraşımızı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmak için bu sene ilk defa Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Haftası düzenliyoruz. Bu protokolle etkinliklerimizi uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı bulacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

İmza törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise, kurumlarla yerel yönetimler arasında yapılan işbirliğinin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde yeni imkanları doğmasına vesile olduğunu belirtti.

Çam, “Kültür, sanat, eğitim alanlarında Kahramanmaraşımızın bütün dünyaya açılmasını sağlayacak, buna öncülük edecek bir protokol imzalandı. İmzalanmasına şahitlik ettiğimiz bu kıymetli protokol inşallah Kahramanmaraş’ın zenginlikleriyle birlikte dünyaya açılmasında çok daha farklı bir açılım imkan sağlayacaktır.”

İmza töreni toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ve hediye takdimi ile son buldu.

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