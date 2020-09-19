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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırseverlerin hediyesi, yeni ekmek teknesi olacak

İHA

Hayırseverlerin hediyesi, yeni ekmek teknesi olacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayırseverlerin desteği ile alınan elektrikli bisiklet, bel fıtığı hastalığı nedeniyle çalışamayan 66 yaşındaki vatandaşın yeni ekmek teknesi oldu.
Elbistan’da, tek başına yaşayan ve seyyar satıcılıkla geçimini sağlayan 66 yaşındaki Hacı Mehmet Gökşen’e, yaklaşık 2,5 yıl önce bel fıtığı teşhisi kondu. Yakalandığı fıtık hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Gökşen, çalışamayınca sadece devletten aldığı yaşlılık maaşı ile geçinmek zorunda kaldı. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile temasa geçen Gökşen, yıllardır bileğinin gücüyle yaptığı işini devam ettirmek istediğini söyledi. Dernek yetkilileri, maddi durumu hakkındaki detaylı çalışmanın ardından Gökşen’e elektrikli bisiklet alınması için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya, başta Elbistan olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden ve Avrupa’daki gurbetçilerden destek yağdı. Elektrikli bisikleti almak için gerekli olan 13 bin TL, 3 günde toplandı. Gökşen’e, yeni ekmek teknesi İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat, dernek sözcüsü Yahya Marangoz ve üyelerin katılımıyla teslim edildi.
Elektrikli bisikletine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hacı Mehmet Gökşen, sevinç gözyaşları ile hayırseverlere teşekkür etti.
Devletten aldığı yaşlılık maaşını ev kirası olarak verdiğini kaydeden Gökşen, “Daha önceden seyyar satıcılık yapıyordum. 2,5 yıl önce eşimi kaybettim ve arkasından da bel fıtığına yakalandım. Bu yüzden çalışamaz oldum. Tek başıma yaşıyorum. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, benim sesimi duyurdu. Hayırseverler de destek oldu ve bu bisikleti aldılar. Bununla geçimimi sağlayacağım. 65 yaş maaşım var. O da ev kirama yetmiyor. Hepsinden Allah razı olsun. Bana yardım eden bütün hayırseverlerin tuttukları altın olsun. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Yahya Marangoz ise elektrikli bisiklet için gerekli olan 13 bin TL’nin 3 günde toplandığını söyledi.
Dernek olarak bu tür çalışmalara önem verdiklerini anlatan Marangoz, ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunmayı görev bildiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
“5 yıl önce kurulan derneğimiz, tabela derneği olmayacağını bu tür çalışmalarla gösteriyor. Hacı Mehmet Gökşen ağabeyimize de bu doğrultuda önayak olduk. Kendisinin durumunu araştırdık. Gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu anlayınca 3 gün gibi kısa bir süre hayırseverlerimizin desteği ile 13 bin lira toplandı. Hacı Mehmet Gökşen ağabeyimiz, bu elektrikli bisikletle evini geçindirecek. Hayırlı olsun. Tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz.”

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