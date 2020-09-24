Kahramanmaraş’ta 72 kişiye maske cezası

Kahramanmaraş’ta düzenlenen ‘Huzur’ uygulamasında maske takmayan 72 kişiye para cezası yazılırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek, asayiş ve trafik düzenini sağlamak amacıyla huzur uygulaması yaptı.

656 polisin katılımlarıyla gerçekleştirilen uygulamada, 3 bin 123 şahsın Genel Güvenlik Taraması (GBT) sorgusu ve kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili 5 bin 854 şahıs, 441 iş yeri, 146 park bahçe, 2 bin 55 araç ile 421 toplu taşıma ve ticari araç denetlendi. 72 şahsa maske takmamaktan idari para cezası yazıldı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde, 2 bin 464 araç kontrol edildi. 38 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlallerden 31 bin 627 lira para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.

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