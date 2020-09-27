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Külçe altından bileklik yaptı

DHA

Külçe altından bileklik yaptı


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta kuyumcu Mehmet Han Sular, bir müşterisinin talebi üzerine 24 ayar külçe altından bileklik yaptı. Sular, 'Külçe bileklik' ismini verdiği 53 gram ağırlığındaki 24 bin 200 liralık bilekliğin Türkiye'de bir ilk olduğunu, rafineriden çıkan külçe altının silindirde inceltilerek yapıldığından işçilik olmadığını da ifade etti.
Bir şirkette yönetici olarak çalışan Adem Çiriş, elindeki parasını yatırım yaparak değerlendirmeyi düşünürken, eşi Sultan Çiriş de parayla kendisine altın takı almasını istedi. Altın takı da alırken üzerine eklenen işçilik ücretinden dolayı ihtiyaç halinde satması durumunda zarar edeceğini düşünen Çiriş, eşinin isteğine sıcak bakmadı ancak onu da kırmamak adına alternatif bir çözüm için kuyumcunun yolunu tuttu.
KÜLÇE ALTINI SİLİNDİRLE İNCELTTİLER
Adem Çiriş'i dinleyen Mehmet Han Sular, saf altından külçe bileklik yapabileceklerini söyledi. Çiriş'in öneriyi kabul etmesi üzerine 24 ayar saf altın silindir yardımıyla inceltilerek bileklik haline getirildi. Adem Çiriş, 53 gram gelen saf altın bilekliğe 24 bin 200 lira ödedi.
'İŞÇİLİK MALİYETİ SIFIR'
Kahramanmaraş'ın altın takımı üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci olduğunu belirten Mehmet Han Sular, kentte altınla her çeşit takının yapılabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle Kahramanmaraş'ın bir altın cenneti olduğunu ifade eden Sular, yaptıkları külçe bilekliğin hem takı hem de alternatif bir yatırım aracı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Müşterimizden talep geldi. Hanımefendi altın takmak, beyefendi de yatırım yapmak istiyordu. Bu konuda düşünmeye başladık ve Ar-Ge ekibimizin çalışması sonucu yeni bir ürün ortaya çıktı. 1 kilogramlık külçe altını, rafineriden çıktığı gibi bozmadan bir bölümün silindir yardımıyla külçe bileklik yaptık. Hanımefendi ve beyefendinin hoşuna gitti, her iki taraf da memnun oldu. 53 gram geliyor, 24 bin 200 lira. Türkiye'de ilk defa biz yaptık ve patentini aldık. Bu bilekliğin diğerlerin en önemli farkı işçiliğinin olmaması tamamen yatırım amacıyla kullanılabilir. Cumhuriyet altının emsali, muadili diyebiliriz. Yatırım için kullanabileceğimiz plaka şeklinde almış olduğumuz külçelerin muadili diyebiliriz. Yani iyi bir alternatif yatırım."
'HEM YATIRIM YAPTIM, HEM EŞİM MUTLU OLDU'
Adem Çiriş ise saf altından bir takı olacağını hiç tahmin etmediğini ancak külçe bilekliği hem eşinin hem de kendisinin çok beğendiğini belirtti. Hem kendi hem de eşinin istediğinin olmasından dolayı Mehmet Han Sular'a teşekkür eden Çiriş, "Elimde bir miktar para bulunmaktaydı ve bunu altına yatırmayı düşündüm. Kuyumcuya gidip 'Ben yatırım yapmak istiyorum, eşim takı takmak istiyor' dediğimde külçe altından sıfır işçilikle bilekli yapabileceğimi söyledi. Rica ettik yaptılar ve sıfır işçilikle bozdurduğumuz da hiçbir zarar etmeyeceğimiz şekilde çok da güzel bir sonuç çıktı ortaya. Şimdi ben hem yatırımımı yapmış olacağım hem de eşim takıyı takarak mutlu olmuş olacak. Bu şekilde bir çalışma yaptık ve sonuçtan da memnun kaldık. Üzerine eşimin, çocuklarımızın isimlerini yazacağız" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-27 12:31:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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