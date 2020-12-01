Akedaş Elektrik Dağıtım’dan kuzey ilçelerinde kışlık bakım Ali Özberk: "2019-2020 yıllarında Afşin bölgesine 17 milyon lira yatırım yaptık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akedaş Elektrik Dağıtım’dan kuzey ilçelerinde kışlık bakım Ali Özberk: "2019-2020 yıllarında Afşin bölgesine 17 milyon lira yatırım yaptık"

İHA

Akedaş Elektrik Dağıtım’dan kuzey ilçelerinde kışlık bakım Ali Özberk: "2019-2020 yıllarında Afşin bölgesine 17 milyon lira yatırım yaptık"

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., kış aylarını sert geçiren Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun’daki çalışmalarına hız verdi.
Kış ayının girmesiyle şebeke ve altyapı çalışmalarına hız veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş’ın Kuzey ilçelerindeki abonelerinin çetin kış şartlarından etkilenmemesi için yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Yoğun kar yağışının yaşandığı ve kar yağışı nedeniyle elektrik şebekelerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri alan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., kuzey ilçelerinde eş zamanlı çalışmalar yaptı.
Afşin’in kırsal mahallelerinde Eski şebeke hatlarını ve eski direkleri yenileriyle değiştirerek kış mevsimi için hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Afşin İşletme Şefi Atakan Çelik, “Afşin ilçemizin en büyük kırsal mahallelerinden olan Arıtaş Mahallesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kışa girmeden önceki çalışmalarımızı tamamlıyoruz, mahallemizdeki 40 yıl önce yapılmış olan şebeke hatlarını değiştiriyoruz ve ilave iki adet trafo montajını yapıyoruz. Bölgede yaşayan tüketicilerimizin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için sahada 7 gün 24 saat görev başındayız” dedi.
Afşin merkez ilçeyle birlikte 66 mahallesine hizmet verdiklerinin altını çizen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kuzey İlçeler Bölge Müdürü Ali Özberk ise, “20192020 yatırım programı çerçevesinde Afşin bölgesine yaklaşık 17 Milyon lira yatırım yaptık. Genişleme ve Yenileme yatırımları olarak kullanılan kaynağın içerisinde özellikle kırsal mahallelerimiz için büyük önem taşıyan, arızaya uzaktan bağlantı ile müdahale imkanı sunan SCADA istasyon kurulumları var. Bölge halkımızın yoğun kış şartları nedeniyle elektrik hizmetinin doğa olaylarından etkilenmemesi için yeni enerji nakil hatları ve ilave trafo montajları yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından bölge halkımızın memnuniyeti, görevimize olan bağlılığı bir kez daha artırdı” dedi.
Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıtaş Mahalle Muhtarı Mehmet Candemir’de şebekelerini yenileyen Akedaş yetkililerine teşekkür ederek, “Şebekemiz ve direklerimiz ağır kış şartlarından dolayı doğa olaylarından etkilenebiliyordu. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş’ye başvurduk ve eski şebekelerimiz değişti, trafolar eklendi. Bu kışı mahalle sakinlerimizle birlikte daha rahat geçireceğimiz için mutluyuz” dedi.
Arıtaş Mahallesi sakinlerinden Arıtaş'ın eski belediye başkanı Yusuf Gülden ise eski şebeke hatları ve direklerin yenileriyle değiştirilmesini, mahallenin sorunsuz elektrik kullanımı anlamında büyük bir hizmet olarak nitelendirdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybettiği cüzdanına kavuşan emeklinin mahcubiyeti Kahramanmaraş'ta içerisinde 500 lira para bulunan cüzdanı bulunarak teslim edilen emekli Hasan Karagöz, teşekkür edip, “Fazla bir param yok ki bir yardımda bulunayım” diyerek mahcubiyetini dile getirdi Cüzdanı bulan Mehmet Aslaner vatandaşlık görevini yaptığını söyledi
YEREL HABERLER Kaybettiği cüzdanına kavuşan emeklinin ...
Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Bankaya sinirlenip ATM’yi yakmak istedi
YEREL HABERLER Bankaya sinirlenip ATM’yi yakmak istedi
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
YEREL HABERLER Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
Kısıtlama sonrası korona unutuldu Kahramanmaraş’ta sabah 05.00’da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar şehir merkezine akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlama sonrası korona unutuldu Kahramanmaraş’ta ...
10 yıl alım garantisi var... Salep tohumları toprakla buluştu Kahramanmaraş’ta dondurma üretiminde kullanılan salebin üretimini artırmak için tohumlar toprakla buluşturuldu MADO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kanbur üreticiye 10 yıl alım garantisi sözünü verdi
YEREL HABERLER 10 yıl alım garantisi var... Salep tohumları toprakla ...
Evini ayakkabı müzesine çevirdi Rıfat Polat, 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanından topladığı 300 çift ayakkabı ve çizmeyi evinde sergiliyor
YEREL HABERLER Evini ayakkabı müzesine çevirdi Rıfat Polat, 10 ...
30 yıl önce sular altında kalan mahalle ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER 30 yıl önce sular altında kalan mahalle ilgi odağı ...
Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti 2 bin 200 lira idari yaptırım cezası uygulanan korona hastası, kız öğrenci yurdunda karantinaya alındı
YEREL HABERLER Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti 2 bin 200 ...
Kahramanmaraş’tan Mardin’e yardım köprüsü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’tan Mardin’e yardım köprüsü
Kestane satarak çocuklarını okutuyor
YEREL HABERLER Kestane satarak çocuklarını okutuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X