YADES pandemide yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı

Kahramanmaraş'ta, korona virüs salgını süresince 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacı Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi (YADES) ekipleri tarafından karşılandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren YADES, Covid19 salgını nedeniyle oluşan kısıtlılıklarda yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı.
YADES koordinesindeki ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların kısıtlılıklardan doğan ihtiyaçlarının karşılanması, Covid19 önlemlerinde yönlendirme ve tedbir süreci desteği başta olmak üzere birçok konuda yaşlı vatandaşlara destek oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.