Kahramanmaraş’ta 3 gaspçı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre , olay dün akşam tarihi Maraş Kalesi civarında meydana geldi. Emniyete başvuran A.H, tanımadığı 3 kişinin kendisini zorla araca alarak darp ettiklerini ve telefonunu aldıklarını iddia etti. Asayiş Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden ve görgü tanıklarının ifadelerinden 3 zanlının bindikleri aracın plakasını belirledi. Gece saatlerinde eşkale uygun olan D.Y, O.Ö. ve A.Y isimli şahıslar yakalandı. Gasp edildiği iddia edilen cep telefonu şüphelilerin üzerinden çıktı. Yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adliyeye intikal ettirilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.