Kahramanmaraş'ta, “Millet Konakları’nda” okuma etkinlikleri düzenliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak ilçelere kazandırılan Millet Konakları, pek çok sosyal faaliyete imkân tanıyor. Çok fonksiyonlu olarak inşa edilen konaklarda, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü koordinesinde farklı yaş gruplarına yönelik okuma etkinlikleri düzenleniyor. İlki Çağlayancerit Millet Konağı’nda düzenlenen okuma etkinliklerine, İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen ile diğer ilgililer katıldı.

Okuma etkinlikleri projesiyle özellikle öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının takibi, uygun kitap okuma önerileri ve başarılı öğrencilere ödüller verilmesi gerçekleştirilmiş olacak. Etkinliklerin faaliyete geçmiş tüm Millet Konakları’nda aylık periyotlarla gerçekleştirileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu düzenlenen etkinliklere ilişkin, “Özellikle öğrencilerimizin bu etkinliklerde kitaplarla hemhal olabilmesi için uzman kütüphanecilerimizle onları yönlendireceğiz. İlçelerimizdeki Millet Konakları; kitap, kültür ve eğitim gibi üç temel alanda faaliyetlere imkân tanıması sebebiyle hemşehrilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelebilmek için en uygun noktalardan biri” dedi.

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