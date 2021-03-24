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Kahramanmaraş’ta karla mücadele

İHA

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda personel ve iş makinesi yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.
Son olarak Göksun ilçesine bağlı Yoğunoluk Grup Yolu, Acıelma, Hoğtaş veKaleboyu mevkiinde gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye ulaşım yeniden sağlandı. Dün gece başlayan çalışmalarla, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Göksun, Andırın ve Çağlayancerit kırsalında da ulaşım açık tutuluyor.

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