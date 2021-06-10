Kahramanmaraş'ta park ve meydan çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş'ta başlatılan yeni park ve meydan çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesine bağlı Hacıibrahimuşağı Mahallesinin atıl durumdaki meydanı tamamen yeniledi. SüleymanlıKozcağızHacıibrahimuşağı’nın 8,5 kilometre uzunluğundaki deforme grup yolunda da sathi asfalt çalışması devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Onikişubat ilçemizin 3 mahallesini ve irili ufaklı pek çok yerleşim yerini birbirine bağlayan arteri yeniliyoruz. Hacıibrahimuşağı Mahallemizde ise yeni bir park ve meydan çalışması gerçekleştirdik. Arterimizin yenilenmesiyle beraber şehir içinden Süleymanlı Şehitliği bölgemize ulaşım kolaylaşacak” dedi.

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