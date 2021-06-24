Kahramanmaraş'tan Marmara’ya müsilaj seferberliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda araç ve ekip Marmara Denizi'nde “müsilaj” olarak adlandırılan deniz salyası temizliğinde görevlendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Marmara'da devam eden çevre sorunuyla alakalı dayanışma adımı attı. Bu çerçevede, “müsilaj” olarak adlandırılan deniz salyası temizliği için çok sayıda personel ve araç Marmara'ya sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesine tahsis edilen personel ve araçlar İstanbul’da çalışmaya başladı.

Deniz yüzeyinde tabaklaşan organizmalar, zorlu çalışmaların sonunda toplanılarak bertaraf ediliyor. Çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde kıyı hattı boyunca devam edeceği bildirildi. Başta İstanbul olmak üzere denize kıyısı olan çevre şehirlerin de etkilendiği sorunun temizlikle birlikte ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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